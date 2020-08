Zingende stewardess mag binnenkort buiten vliegtuig optreden met The Three Degrees

De zingende KLM-purser Marloes ging viral (foto: YouTube). vergroot

De Bredase KLM-purser die in maart viraal ging met een filmpje waarin ze al zingend afscheid nam tijdens haar voorlopig laatste vlucht vanwege de coronacrisis, mag binnenkort live optreden met The Three Degrees. De soulband zag haar filmpje in maart al en was diep onder de indruk van haar bijzondere afscheid.

Marloes van der Meijs-Felix zong tijdens de laatste coronavlucht het nummer ‘When will I see you again’ via de intercom. Het filmpje bereikte zelfs het wereldberoemde Amerikaanse soultrio en daarom mag ze tijdens het volgende concert in Nederland dat nummer meezingen.

Het is alweer een tijdje geleden, maar Marloes kan zich nog goed herinneren hoe bijzonder die vlucht was. "Het was op 24 maart hadden. We hadden een repatriëringsvlucht vanuit Tel Aviv. Ik dacht: Jeetje, wat een gevoel. De passagiers en de crew zullen zich ook wel onzeker voelen. Dus ik wilde iets meegeven. Ik heb het nummer van The Three Degrees uitgekozen."

Met zingen heeft Marloes genoeg ervaring: ze zingt in een Bredase bruiloftsband. Maar dit was de eerste en tevens laatste keer dat ze in het vliegtuig zong. "Het was zo'n unieke situatie en de mensen waren heel blij met het afscheidsliedje dus daar ben ik zelf ook blij mee", vertelt ze. "Maar het was een uniek moment, dat moet je niet willen herhalen. Dan wordt het gênant."

Toch gaat ze hetzelfde nummer nog eens zingen, maar dan voor nog meer publiek dan in het vliegtuig. Vanwege de coronamaatregelen stapt ze volgend jaar pas met The Three Degrees het podium op.