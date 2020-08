Spoorwegovergang Dorst veel te krap voor al het verkeer: 'Het is levensgevaarlijk'

Gemeenteraadslid Walther Hoosemans (foto: Raoul Cartens). vergroot

De smalle spoorwegovergang in zijn dorpje Dorst baart hem grote zorgen. Gemeenteraadslid Walther Hoosemans vindt dan ook dat spoorbeheerder ProRail de drukke en smalle overgang op de Wethouder van Dijklaan drastisch moet aanpakken. "Want voetgangers, fietsers en auto's moeten nu allemaal over dezelfde rijbaan en dat is levensgevaarlijk", verzucht Hoosemans.

ProRail heeft al plannen om de overgang te verbreden, maar dat is volgens het raadslid niet genoeg. "Dan loopt er nog steeds een voetpad dood tegen de heg voor het spoor en moeten de mensen via de rijbaan aan de overkant zien te komen." Hoosemans snapt er niets van dat ProRail de situatie in Dorst niet gelijk goed aanpakt.

Onoverzichtelijk

Direct achter de spoorwegovergang op de Wethouder Van Dijklaan is het ook een wirwar van verkeer. Wandelaars van en naar de boswachterij, landbouwvoertuigen, fietsers en automobilisten zoeken vaak onzeker hun weg over de kruising vlak voor de overgang.

En dan moeten ze ook nog opletten of de spoorbomen niet omlaag gaan. Want het is druk op dit 'traject' tussen Breda en Tilburg en de bellen en bomen komen zeer regelmatig in actie.

In deze video laat het gemeenteraadslid zien welke plekken hij gevaarlijk vindt:

Wachten op privacy instellingen...

Eigenlijk is de vraag van Hoosemans niet zo moeilijk: "Als ProRail toch van plan is om hier de boel aan te pakken, maak de overgang dan gelijk een stuk breder. Trekt de beide voetpaden aan weerszijden door, met eigen spoorbomen. Daardoor houd je het verkeer veel beter gescheiden en voorkom je ongelukken", aldus Hoosemans.

ProRail was maandag niet bereikbaar voor commentaar.

vergroot