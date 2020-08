Even afkoelen! 'Mister Cool' deelt gratis ijsjes uit aan oververhitte Brabanders

Jordy Graat (foto: Omroep Brabant). vergroot

Omroep Brabant deelde deze hete dinsdag ijsjes uit bij bedrijven in Brabant waar ze wel wat verkoeling kunnen gebruiken. Mister Cool, Jordy Graat, ging kriskras door de provincie om de ijsjes uit te delen. "Het is super leuk om te doen. Iedereen is heel dankbaar en verrast", vertelt hij aan het eind van de middag.

Wie dinsdag ijsjes van Jordy in ontvangst wilde nemen, kon zich een dag eerder opgeven via zijn oproep op sociale media. "Via Facebook hebben 1200 mensen zich aangemeld, via Instagram ruim 300. Echt bizar", vertelt Mister Cool.

"Daarna hebben we een route gemaakt waarmee we langs zo veel mogelijk mensen konden gaan in één dag." Jordy is dinsdag bijna de hele provincie doorgereden. Zo bracht hij mensen verkoeling in Veldhoven, Eindhoven, Geldrop, Nuenen, Den Bosch, Tilburg en Oudenbosch. De locaties verschillen van een tuincentrum tot een kinderdagverblijf.

Collega's verrassen

Veel mensen wilden hun collega's verrassen met het bezoekje van Mister Cool. "Zo zijn we bij het stadstoezicht in Den Bosch geweest. Die boa's lopen in zware pakken, moeten mensen steeds uit elkaar zien te houden en we kennen allemaal wel die filmpjes waarin ze verrot worden gescholen. Hen een ijsje brengen vond ik een mooi gebaar. Zij vonden het ook heel leuk."

Ook is Jordy ijsjes gaan brengen bij een dagbestedingsgroep voor ouderen. "Een medewerkster, die zelf zwanger thuis zat, had haar collega's opgegeven. Omdat zij in coronatijd keihard door moesten werken. Ze waren zo blij dat er aan hen werd gedacht."

Supermarkten leeg kopen

Mister Cool was op pad met een grote koelbox waar zo'n honderd ijsjes in konden. Die waren snel op, dus iedere keer ging hij naar de supermarkt om er meer te halen. "Mensen achter me keken me wel een beetje raar aan, want het zag er ook wel grappig uit. Ik haalde bijna dat hele koelvak leeg en ga met honderden ijsjes naar buiten."

Voor herhaling vatbaar

Deze actie bevalt Jordy zo goed, dat hij het volgende week nog wel een keer zou willen doen. "Als het dan ook weer ver boven de 30 graden wordt, gaat Mister Cool waarschijnlijk wel nog een keer op pad om mensen verkoeling te brengen. Dat lijkt me wel leuk".

