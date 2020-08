Vliegtuigen aan de grond door onweer: dit is wat er op het vliegveld gebeurt [UITLEGVIDEO]

Op vakantie gaan en al meteen met vertraging te maken krijgen omdat het onweert en je vliegtuig niet kan vertrekken. Of omgekeerd: je komt net terug en mag door het slechte weer niet uit het vliegtuig. Het komt elk jaar tientallen keren voor dat vliegtuigen door onweersbuien niet kunnen vertrekken of moeten uitwijken naar andere luchthavens.

In de video leggen we je in een paar minuten uit hoe dat komt en wat er allemaal gebeurt op de luchthaven als het onweert: