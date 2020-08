1/2 Auto rijdt tegen boom in Breda, bestuurder overleden

Een automobilist is dinsdagmiddag omgekomen bij een ernstig ongeval op de Nieuwe Kadijk in Breda. Een auto reed tegen een boom. Het gaat om een eenzijdige botsing, volgens de politie.

De traumahelikopter werd opgeroepen, maar de arts kon niet meer helpen. Het slachtoffer is ter plekke overleden.

Over de oorzaak is nog niets bekend. De kruising van de Nieuwe Kadijk met de Terheijdenseweg was tijdelijk afgesloten voor verkeer.