Buien trekken over Brabant: A27 bij Oosterhout dicht vanwege takken op de weg

De A27 is afgesloten (foto: Jeroen Stuve / SQ Vision) vergroot

Ook dinsdag is het weer warm in Brabant. Volkel ging aan kop met een maximale temperatuur van 35,8 graden. In de avond sloeg het weer om en trokken onweersbuien over Brabant. Volg de weerontwikkelingen in onze liveblog.

Veel meldingen van noodweer in de hele provincie dinsdagavond.

De A27 bij Oosterhout is afgesloten vanwege takken op de weg.

Check het actuele weer op omroepbrabant.nl/weer.

21.21

Veel takken op de weg op de A27 bij Breda richting Gorinchem. Tussen Oosterhout-Oost en knooppunt Hooipolder is de weg tijdelijk afgesloten. Rijkswaterstaat is bezig de weg vrij te maken.

Wachten op privacy instellingen...

21.20

In de Ploegstraat in Made is de bliksem op een foto vastgelegd.

De Ploegstraat in Made. (Foto: Eric van den Boogaard) vergroot

21.15

Ook in de Eeuwelsestraat in Nederwetten veel overlast door het noodweer.

De Eeuwelsestraat in Nederwetten. (Foto: Erwin Infigo) vergroot

21.10

De bliksem is dinsdagavond rond acht uur ingeslagen in een woning aan de Burgemeester Kampstraat in Waspik. Met een klap vernielde de bliksem de schoorsteen. Meerdere bakstenen kwamen naar beneden. De brandweer heeft met een hoogwerker de diverse losse stenen verwijderd. Niemand raakte gewond.

In Waspik sloeg de bliksem in. (Foto: Jack Brekelmans / SQ Vision) vergroot

21.05

Weeronline waarschuwt dat in de avond op meer plekken in het zuiden, midden en oosten van Nederland onweersbuien kunnen ontstaan. De buien verplaatsen zich nauwelijks. Hierdoor kan veel regen vallen met kans op wateroverlast.

20.55

Bij een woning aan de Ploegstraat in Made heeft dinsdagavond korte tijd brand gewoed. Vermoedelijk was een blikseminslag de oorzaak. De brandweer was snel ter plekke. Er zijn geen gewonden gevallen.

Blikseminslag in Made. (Foto: Marcel van Dorst / SQ Vision) vergroot

20.45

Storm en hagel in Breda, twittert Thomas.

Wachten op privacy instellingen...

20.25

Ook in Breda en omgeving is het noodweer inmiddels losgebarsten.

Donkere wolken boven Breda. (Foto: Joep Leijendekkers) vergroot

20.20

De A27 bij Breda richting Gorinchem is tussen Oosterhout-Oost en knooppunt Hooipolder afgesloten omdat er veel takken en blad op de weg liggen.

Wachten op privacy instellingen...

De weg wordt vrijgemaakt.

Wachten op privacy instellingen...

20.15

Zo trekken de buien over Brabant heen.

Het weer in Brabant dinsdagavond. (Foto: Weerplaza) vergroot

20.10

In de Heikampseweg in De Mortel is ook een boom omgedraaid. Deze verspert de weg. De brandweer probeert de boom te verwijderen. Bewoners van een nabijgelegen woning zagen hem net voorbij de raam komen.

Een boom is omgevallen in De Mortel. (Foto: Harrie Grijseels / SQ Vision) vergroot

20.05

Ook in Waalwijk kan je de onweersbuien zien hangen.

Onweersbui in Waalwijk. (Foto: Martha Kivits) vergroot

19.45

De buien zorgen dinsdagavond voor verkoeling, maar naast regen was er plaatselijk ook veel wind. Op verschillende plekken in de regio waaide bomen om, zoals in Nuenen.

In Nuenen waaide een boom om. (Foto: Sem van Rijssel / SQ Vision) vergroot

19.18

Buienradar heeft de verwachting bijgesteld, de onweersbuien komen nu over een groter deel van Brabant. Alleen het uiterste puntje van West-Brabant wordt 'gespaard'. Of 'niet gespaard', als je juist blij met met het onweer.

19.02

In Tilburg hopen ze op onweer.

Wachten op privacy instellingen...

19.00

Regen en onweer trekt over delen van de provincie. Onder meer in de regio Eindhoven zijn ze blij.

Wachten op privacy instellingen...