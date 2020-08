Van Willem II naar de absolute voetbaltop: ‘Goede reclame'

Kostas Tsimikas in het rood-wit-blauw van Willem II (foto: OrangePictures). vergroot

Een speler met een verleden bij Willem II die de stap maakt naar een absolute topclub. Het gebeurde de afgelopen jaren vaker. Virgil van Dijk heeft met Kostas Tsimikas een nieuwe ploeggenoot met een geschiedenis in Tilburg. De Griekse linksback tekende deze week een meerjarig contract bij de Engelse kampioen.

Fabian Eijkhout Geschreven door

Tsimikas speelde in het seizoen 2017/2018 op huurbasis voor Willem II. Daar was hij op en naast het veld een belangrijke kracht. “Een echte grappenmaker. Hij was altijd in voor een lolletje. Een leuke gast in de kleedkamer”, zegt aanvoerder Jordens Peters over de nu 24-jarige voetballer. Toenmalig trainer Erwin van de Looi kan zich wel vinden in die woorden. “Een heel vrolijke, onbezorgde jongen.”

Maar de vleugelverdediger was meer dan alleen een sfeermaker. In de ogen van Van de Looi was het een echte publieksspeler. "Aanvallend heel sterk, dat past ook goed bij Liverpool. Verdedigend was hij wel kwetsbaar. Hij was zich misschien niet altijd bewust van wat erbij kwam kijken. Hij was ook nog heel erg jong. Maar als je met Virgil van Dijk in je rug speelt, kun je ook wel eens een slippertje maken.”

"Als speler van Willem II mag je het woord Liverpool helemaal niet in de mond nemen."

Peters zag wel dat Tsimikas talent had, maar deze stap had hij niet aan zien komen. “Als speler van Willem II mag je het woord Liverpool helemaal niet in de mond nemen. Je kon wel zien dat hij kwaliteit had. Ik had ook wel verwacht dat hij een kans zou krijgen bij Olympiakos, maar Liverpool is dan toch nog een ander niveau. Dat is de absolute Europese top.”

Het lijstje met spelers met een verleden bij Willem II dat de stap maakt naar een grote Europese competitie wordt steeds groter. De namen van Virgil van Dijk en Frenkie de Jong vallen. “Eerder was het al iemand als Moussa Dembélé die naar Tottenham Hotspur ging”, zegt Van de Looi. Peters noemt ook Fran Sol en Alexander Isak, die de afgelopen jaren een mooie stap maakten. “Het is hele goede reclame voor Willem II. Het zegt ook iets over de stappen die de club heeft gemaakt. De club is enorm gegroeid.”

De centrale verdediger ziet in de huidige selectie ook spelers die stappen kunnen zetten. “We hebben een paar spelers die ook naar een hoger niveau kunnen, al is een tussenstap in de Eredivisie misschien logischer. Al blijft dat moeilijk te voorspellen. Soms speel je met jongens van wie je denkt dat ze absoluut op een hoog niveau gaan spelen, die dan snel bij de amateurs eindigen. En andersom.”

Van de Looi heeft geen contact gehad met Tsimikas. “Nee, met sommige spelers heb je dat wel, andere spelers niet. Ik zag hem eerder dit seizoen ineens in de Champions League. En ik dacht: wow, een basisplaats. Dat heeft hij goed gedaan. En toen kwam ineens dit nieuws. Echt heel goed, al verbaast het me ook niet helemaal.”

Peters stuurde wel een berichtje, maar meer niet. “Dat doe ik altijd bij een transfer van een voormalig ploeggenoot waar ik het nummer van heb. Meteen kaartjes vragen voor een mooie Champions League-wedstrijd volgend jaar? Nee, dat doe ik niet. Ik hoef niet eens een reactie op mijn appje. Hij heeft misschien wel 600 berichten gekregen. Er kwam bij Olympiakos al veel op hem af, maar nu is dat nog veel meer. Een felicitatie heb ik gestuurd, want dat is het wel waard.”