Weer vechtpartij bij het kermisterrein in Rosmalen, twee arrestaties

Het ging dinsdag weer mis op de kermis in Rosmalen (foto: Bart Meesters). Op de kermis in Rosmalen brak dinsdagavond weer een grote vechtpartij uit. Rond kwart voor elf gingen tientallen mensen op de Dorpsstraat met elkaar op de vuist. Maandag gebeurde dit ook al.

Volgens een ooggetuige surveilleerde de politie extra op de kermis na de vechtpartij van maandagavond. Daarom waren agenten snel aanwezig toen het weer misging. Dat gebeurde kort nadat de kermisattracties werden gesloten. De politie had de situatie snel onder controle.

Steen naar auto

Volgens een getuige sloeg de vlam in de pan nadat er met een steen naar een auto was gegooid. Twee mensen werden aangehouden. Na de vechtpartij van maandag waren al zes vechtersbazen gearresteerd.

Woensdag is de laatste dag van de kermis in Rosmalen.

Agenten hadden de situatie snel onder controle (foto: Bart Meesters).