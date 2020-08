Superhittegolf: einde extreme hitte lijkt in zicht, zaterdag maximaal 24 graden

De verkoeling en waterpret van dinsdagavond blijken van korte duur. Ook nu staat ons weer een extreem hete dag te wachten. Volg alle ontwikkelen via dit liveblog.

08.41 Het warme weer houdt nog zeker aan tot en met donderdag. Daarna volgt een geleidelijke afkoeling. Vrijdag kan het 27 graden worden, zaterdag wordt het 'slechts' maximum 24 graden. Een dag later loopt de temperatuur wel weer op, maar het blijft in ieder geval onder de dertig.

08.00

Door het tropische zomerweer kunnen (later) in de middag en avond lokaal pittige onweersbuien ontstaan. Dat meldt Weeronline. Doordat de buien traag langstrekken is veel regen in korte tijd mogelijk en ook de wind kan uithalen tot 75 km/uur. De felste buien zijn waarschijnlijk voor het zuidoosten en oosten van Nederland.