Superhittegolf: einde van de extreme hitte is in zicht, code oranje beëindigd

Ook dieren moeten goed afkoelen met dit weer (archieffoto: Mirte van der Hoff). vergroot

Nog even volhouden: het einde van de extreme hitte komt eraan. Zaterdag wordt het in heel Brabant nog maximaal 25 graden, zo voorspelt Weerplaza. "Het wordt dus spannend of de hittegolf standhoudt", vertelt Leon Saris van Weerplaza. Volg alle ontwikkelen via dit liveblog.

Veel meldingen van noodweer in de hele provincie dinsdagavond.

Het KNMI heeft de code oranje vanwege de extreme hitte beëindigd.

22.00

Dit liveblog is afgesloten.

21.45

Het KNMI heeft code oranje die van kracht was voor het zuiden en zuidoosten vanwege de aanhoudende hitte beëindigd. Volgens het weerinstituut komt de maximumtemperatuur donderdag nergens meer boven 35 graden uit.

Omdat het donderdag nog wel warm blijft en het pas daarna langzaam afkoelt blijft het Nationaal Hitteplan van het RIVM gelden. Dat betekent dat in heel het land nog wel code geel van kracht is. Code oranje gold sinds een aantal dagen voor Brabant, Gelderland, Limburg en Zeeland.

21.20

In Woensdrecht is het zowaar een stuk afgekoeld: 26,8 graden. De overige meetstations peilen het kwik nog op of ruim boven 28 graden.

19.10

Nog steeds ruim boven de 30 graden in Brabant. Eindhoven spant de kroon met 32,6. gevolgd door Volkel en Gilze-Rijen (32,4) en Woensdrecht (32).

19.00

Leuk feitje voor in de kroeg: het jaar 2019 jaar was een van de drie warmste jaren ooit geregistreerd, stellen onderzoekers. Alleen 2015 en 2016 waren heter op basis van gegevens sinds het midden van de 19e eeuw, aldus onderzoekers in het Bulletin van de American Meteorological Society (BAMS). Het jaarlijkse BAMS-verslag over de toestand van het klimaat wordt opgesteld door 528 klimaatwetenschappers uit 61 landen.

Elk decennium sinds 1980 is warmer geweest dan het voorgaande, waarbij het meest recente (2010-2019) wereldwijd ongeveer 0,2 graden Celsius warmer was dan het vorige (2000-2009).

18.00

Het is afzien. Voor iedereen. In Hooge Zwaluwe maken hond Princes en kip Tokkie er maar het beste van. Zusterlijk onder de partytent.

Foto: Angelique. vergroot

16.03

De brandweer heeft woensdagmiddag een hond gered uit een dakgoot van een huis in Eindhoven. Hoe hij daar terecht kwam is niet bekend, maar er moest een hoogwerker aan te pas komen om het dier te bevrijden. Hij zat waarschijnlijk al een tijdje in de warmte, maar eenmaal beneden werd hem water aangeboden.

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision vergroot

15.00

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waarschuwt opnieuw voor een zeer slechte luchtkwaliteit die op verschillende plekken in ons land kan voorkomen. Niet alleen woensdag, maar ook donderdag kan Nederland daarmee plaatselijk te kampen krijgen. Het komt door smog als gevolg van ozon. Dat schrijft het ANP. Smog door ozon kan leiden tot (een toename van) luchtwegklachten, zoals hoesten en kortademigheid, verergering van astmaklachten en afname van de longfunctie. Ook komt irritatie aan ogen, neus en keel voor.

13.33

Woensdag was het in De Bilt opnieuw tropisch warm. Hiermee is een uniek record gebroken. Nog niet eerder werd het in De Bilt 7 dagen achter elkaar 30 graden of warmer.

11.48

Waterschap Brabantse Delta stelt een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater in voor de Auvergnepolder bij Halsteren. Dit besluit is genomen om de verspreiding van blauwalgen te voorkomen. Het waterschap neemt dit besluit omdat er hoge concentraties blauwalgen zijn aangetroffen. Ook is de maatregel genomen vanwege de aanhoudende droogte. Rijkswaterstaat waarschuwt dat de temperatuur van het water in de grote rivieren zo ver is opgelopen dat ook daar op sommige plekken blauwalg en botulisme kunnen opduiken.

10.00

Tijdens deze hittegolf krijgen de dieren in Safaripark Beekse Bergen, zoals de giraffen en otters, extra verkoeling in de vorm van ijsjes. Bovendien krijgen de olifanten een lekkere, koele douche.

De giraffen genieten van een heerlijk ijsje (foto: Beekse Bergen). vergroot

09.45

Het warme weer houdt nog zeker aan tot en met donderdag. Daarna volgt een geleidelijke afkoeling. "We krijgen vrijdag te maken met een zuidwestenwind, die voor verkoeling zorgt. Dan kunnen ook stevige regen- en onweersbuien vallen", vertelt Leon Saris van Weerplaza. Het kan dan 27 graden worden.

"Voor de echte verkoeling moeten we wachten tot zaterdag." Dan wordt het maximaal 25 graden. "Het wordt dus spannend of we kunnen blijven spreken van een hittegolf." Daarvoor moet de temperatuur namelijk boven de 25 graden liggen.

Zondag kan het wel weer warmer worden. "Dan zien we echt een opleving. Op sommige plekken loopt het misschien zelfs wel tegen de 30 graden", verwacht Saris. Daarna komt opnieuw verkoeling. Volgens de 14-daagse verwachting daalt de temperatuur dan onder 25.

08.00

Door het tropische zomerweer kunnen (later) in de middag en avond lokaal pittige onweersbuien ontstaan. Doordat de buien traag langstrekken is veel regen in korte tijd mogelijk en ook de wind kan uithalen tot 75 kilometer per uur. De felste buien zijn waarschijnlijk voor het zuidoosten en oosten van Nederland.

07.45

Het KNMI heeft code oranje uitgeroepen, wegens de aanhoudende hitte. Vooral in het zuiden en zuidoosten kan het extreem warm worden, met maximumtemperaturen van 35 graden of iets daarboven. Code oranje geldt voor Gelderland, Limburg, Brabant en Zeeland. In de overige provincies geldt code geel.

22.54

De A27 is vrijgegeven, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Er lagen takken en bladeren verspreid over 300 meter. Het verkeer werd er bij Oosterhout af geleid.

A27 afgesloten (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision) vergroot

22:00

Vanuit de gehele provincie kwamen dinsdag meldingen over noodweer. Op diverse plekken sloeg de bliksem in en ook vielen diverse bomen om. Toch zorgde het weer ook voor waterpret.

Foto: Mathijs Bertens/SQ Vision. vergroot

Mike Coremans geniet van het water in de straat. De Bredase wijk Haagse Beemden kreeg het zwaar te verduren.

Foto: Wendy Coremans. vergroot