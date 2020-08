Waarom is er zo vaak noodweer in Brabant? Test hier je kennis

Flinke stortbuien, ondergelopen straten, wateroverlast: Brabant lijkt vaak de pineut te zijn als het om noodweer gaat. Maar is dat ook zo? Test jouw kennis in onze Noodweer Quiz.

In deze quiz leggen we je acht stellingen voor die te maken hebben met noodweer. De stelling kun je beantwoorden met 'Waar' of 'Niet Waar'. Na ieder antwoord volgt een korte uitleg.