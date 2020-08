Nieky Holzken en Reinier de Ridder willen zo op het vliegtuig stappen naar Azië

Reinier de Ridder in gevecht met Gilberto Gavalo (foto: ONE Championship). vergroot

Vechters Nieky Holzken en Reinier de Ridder wachten met smart op goed bericht uit Azië. Beide Brabantse kickboksers zijn actief bij ONE Championship, maar door de coronacrisis mogen zij Azië nog niet in en kunnen ze dus ook nog niet vechten.

Nieky Holzken zou eigenlijk komende vrijdag weer in de ring staan in Manilla. “Maar dat is drie weken geleden afgezegd, omdat de Filipijnen nog steeds geen internationale vluchten toestaat”, zegt de 36-jarige Holzken. “Het lastige is dat je in Azië ook nog eens twee weken in quarantaine moet als je geland bent, dat kan gewoon niet doordat je die twee weken hard nodig hebt om fit te blijven voor het gevecht.”

In oktober van vorig jaar vocht Holzken voor het laatst een partij. Het kickboksen is op dit moment zijn enige bron van inkomsten en dat staat dus al geruime stil. De Helmonder begint zich langzaamaan zorgen te maken over de financiële kant van het verhaal.

“Met de inkomsten van een gevecht kan ik normaal gesproken wel even vooruit”, zegt Holzken. “Maar die inkomsten vallen nu al een tijdje weg, terwijl de kosten natuurlijk wel gewoon doorlopen. Maar ik wil niet te veel klagen. Iedereen heeft met deze pandemie te dealen en er zijn mensen die het vele malen slechter hebben dan ik.”

“Ik probeer op 80 procent van mijn fitheid te blijven, zodat ik binnen acht weken weer kan vechten.”

Voor De Ridder is het een ander verhaal. De MMA-vechter is niet afhankelijk van de inkomsten van het vechten. “Ik heb natuurlijk hier de gym en mijn werk als fysiotherapeut. Dus ik hoef me daar geen zorgen om te maken. Maar de drang om weer te gaan vechten is wel groot, natuurlijk.”

Het gebrek aan het vooruitzicht op een gevecht knaagt aan beide vechters, maar allebei proberen ze ervoor te zorgen dat ze fit blijven. “Maar dat is niet altijd even makkelijk”, zegt Holzken. “Ik probeer op 80 procent van mijn fitheid te blijven, zodat ik binnen acht weken weer kan vechten.”

Ook De Ridder blijft doortrainen. “Het hoort ook bij mijn leven, dus ik vind het niet zo erg. Gedurende de eerste weken van de coronacrisis ben ik vaker buiten gaan hardlopen en heb ik hier alsnog in de gym kunnen trainen.”

Wanneer beide mannen weer af kunnen reizen naar Azië om hun vechtkunsten te vertonen, is nog maar de vraag. “Ik hoop dit jaar nog om de wereldtitel te vechten”, zegt De Ridder. “Dat staat al langere tijd op de planning. Achter de schermen zijn er al wel gesprekken, maar het is en blijft onzeker.”

