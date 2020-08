Rellende jongeren terroriseren de kermis in Rosmalen: 'Vanavond komen ze weer'

1/2 Op de kermis in Rosmalen brak dinsdagavond weer een grote vechtpartij uit. Rond kwart voor elf gingen tientallen mensen op de Dorpsstraat met elkaar op de vuist. Maandag gebeurde dit ook al.

Al twee avonden op rij wordt de kermis in Rosmalen geterroriseerd door jongeren die met elkaar op de vuist gaan en de politie uitdagen. Maandagavond werden er zes vechtersbazen gearresteerd, dinsdagavond twee. Woensdag is de laatste avond van de kermis.

“Maandag waren er zo’n honderd jongeren hier in de Dorpsstraat”, vertelt kroegbaas William Langenbach. “Dinsdagavond waren het er al 150. Die extra jongens komen op de onrust af, natuurlijk.”

Om tien uur 's avonds sluit de kermis op het Gildeplein in Rosmalen. Daarna blijven de jongeren nog hangen, vertelt Langenbach. “Ik heb hier een café in de Dorpsstraat en precies voor mijn deur verzamelen ze dan. Mijn portiers hebben er hun handen vol aan. Een van de portiers werd omsingeld door een man of acht en kreeg klappen.”