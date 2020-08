Uren wachten voordat je verder kunt varen: 'Zonder sluizen staat het kanaal droog'

Tijdens deze hittegolf moeten binnenvaartschippers en recreanten wat meer geduld hebben als ze bij een sluis komen. Rijkswaterstaat wil water besparen, omdat letterlijk ieder druppel telt. Dus gaan de sluisdeuren minder vaak open. Soms moeten boten twee uur wachten voordat ze verder kunnen varen. Voor één bootje gaan de deuren nu niet open.

Dirk Tukker is operator (vroeger heette dat sluiswachter) van Rijkswaterstaat bij de sluis op de Zuid-Willemsvaart in Schijndel. "Als de sluizen er niet zouden zijn, dan zou het kanaal droog komen te staan", zegt Tukker. "Wij wachten nu iedere keer tot we een paar boten tegelijk door kunnen laten."