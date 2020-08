Wachten op privacy instellingen... Foto: Dave Hendriks/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/2 Hond met hoogwerker uit dakgoot gered in Eindhoven

Een kat in de boom, dat kent de brandweer wel. Maar de melding die woensdagmiddag binnenkwam van een hond in een dakgoot is bijzonder. De brandweer bevrijdde het kwispelende beestje met een hoogwerker.

Het is een raadsel hoe de viervoeter in de dakgoot van het huis aan de Gestelsestraat in Eindhoven terechtkwam. De bewoners waren niet thuis. Omwonenden zagen de hond zitten en hebben eerst geprobeerd om hem zelf naar een open raam te lokken. Toen dat niet lukte belden ze de brandweer.

Geen paniek

Het dier, waarschijnlijk een labradoodle, zat al best een tijd op het dak. Maar volgens omstanders leek hij niet in paniek: er was geen geblaf of gepiep te horen. Alleen het moment dat hij van het dak werd gehaald was even spannend.

Eenmaal op de grond kreeg de bruine krullenbol water aangeboden, maar daar had hij geen interesse in. Hij vond de hoogwerker, brandweermannen en buren veel te gezellig.

