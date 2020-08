Geen zwembad, maar een minibos in je achtertuin: 'Scheelt al snel 8 graden'

Een tiny forest (foto: IVN). vergroot

Vijf Brabanders krijgen binnenkort een 'tiny forest', oftewel een minibos, in hun achtertuin om de droogte en de hitte te bestrijden. Zo’n dichtbegroeid bos zo groot als een tennisveld, zorgt voor verkoeling en houdt water vast. Bovendien trekt het heel veel dieren en insecten aan. Voor Bart en zijn vrouw is het ook nog eens een bijzondere nieuwe hobby. En op een warme dag is het er al snel acht graden koeler dan op het terras.

Bart Kapteijns (55) uit Lage Mierde is een van de eerste particulieren die binnenkort zo'n bos in de achtertuin krijgen. "De kinderen zijn de deur uit en we hebben de ruimte. Mijn vrouw en ik zijn natuurliefhebbers, dus dit is een bijzondere kans voor ons”, vertelt hij.

Zo ziet dat eruit, van aanleg tot volgroeid bos:

De tiny forests hebben we in Nederland aan projectleider Daan Bleighroth te danken. Hij vond het een 'enge gedachte' dat sommige kinderen uit de stad nooit in de natuur kwamen. Ook wilde hij iets doen tegen klimaatverandering, hitte en droogte. Samen met IVN Natuureductie zorgt Daan ervoor dat er tiny forests komen op openbare plekken, bijvoorbeeld vlakbij scholen. Dit jaar meldden zich 155 mensen die ook wel zo'n tiny forest in de achtertuin zouden willen.

Je moet er een beetje geduld voor hebben, maar het effect is groot, legt Bleighroth uit. "Op een warme dag kan het in een minibos wel acht graden koeler zijn dan op het terras. Met dit warme weer is dat natuurlijk een verademing. Ook trekt het talloze dieren en insecten aan."

Daar voelde Bart wel wat voor. Maar toch moet je er best veel voor over hebben. Zo’n tiny forest kost ongeveer 2000 tot 3000 euro en je moet natuurlijk een flinke achtertuin hebben. Het duurt ongeveer twee jaar voordat het bos is volgroeid en het kost je een paar uurtjes onderhoud per maand. “Maar iets anders in de tuin aanleggen kost ook geld. Dus het is meer de keuze van wat je ermee doet", vertelt hij.

Gaaf

Natuurlijk hadden ze ook kunnen kiezen voor een zwembad, een moestuin, een tennisbaan of heel veel bloemen in de tuin. “Maar de natuur gaat ons aan het hart. Het vergt het de eerste jaren een beetje onderhoud, maar daarna onderhoudt het zichzelf. Er komen heel veel insecten en vogels opaf dus dat lijkt ons ontzettend gaaf.”

Nu is het wachten op de cursus en daarna is het letterlijk en figuurlijk aanpoten. “Vanwege de coronacrisis zijn we toch veel thuis en we zitten veel in de tuin. Dus we vinden het heel leuk. We kijken er erg naar uit.” In het najaar krijgen Bart en de andere deelnemers nog een cursus zodat ze precies weten wat ze moeten doen. “Voor de kerst moet alles aangelegd zijn.”

