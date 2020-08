29 marechaussees van Eindhoven Airport in quarantaine na coronabesmettingen

Vier marechaussees uit Eindhoven zijn besmet met het coronavirus. Daarnaast zitten ook 25 marechaussees in thuisquarantaine die contact hebben gehad met de vier. Dat meldt de Marechaussee woensdag. De medewerkers werkten vooral op Eindhoven Airport.

De 25 marechaussees moesten in thuisquarantaine nadat uit bron- en contactonderzoek bleek dat ze in contact waren geweest met hun besmette collega's. Volgens de Marechaussee heeft niemand in de quarantainegroep symptomen. "De maatregel moeten voorkomen dat meer mensen besmet worden", zegt een woordvoerder.