Piet Fiets bleef 45 jaar plakken op de KMA in Breda, maar nu gaat hij met pensioen

Piet Fiets in zijn werkplaats.

Piet de Graauw uit Breda moet in dik 45 jaar duizenden banden hebben geplakt voor de officieren in opleiding van de Koninklijke Militaire Academie, maar het waren vooral de kromme spaken waar hij zijn handen vol aan had. In de loop der jaren kreeg hij de bijnaam 'Piet Fiets', maar nu gaat hij met pensioen.

Eind 1974 kwam hij als dienstplichtig militair op de academie terecht en hij bleef er plakken. Dik 45 jaar later gaat hij met pensioen. De fietsendienst op de KMA wordt nu uitbesteed aan een particulier bedrijf, dus buiten defensie. "Het einde van een tijdperk", zucht De Graauw met een weemoedige blik.

"Het grootste probleem zijn vooral de vele verbogen spaken. Want ik denk dat ze nogal eens een stoeprandje meepakken. Al dan niet met iemand achterop", glimlacht hij.

Piet Fiets laat zijn werkplaats zien en vertelt over 45 jaar plakken:

Voor de kadetten van de officiersopleiding is niet de legertruck, tank of helikopter het belangrijkste vervoermiddel, maar hun fiets. "Daarmee rijden ze naar buiten het centrum om onderwijs te volgen aan onder meer de Trip van Zoudtlandt Kazerne en dat is best een stukje fietsen." In de loop der jaren is het aantal fietsen zelfs gegroeid naar zo'n 600.

"Vooral die contacten met de mensen hier op de Koninklijke Militaire Academie ga ik missen."

'Piet Fiets' zal niet zozeer de fietsen, maar vooral de collega's op de KMA gaan missen. "Al die contacten met de mensen hier op de Koninklijke Militaire Academie. Collega's en officieren in de dop. Maar ik heb gelukkig mijn hobby's. Vissen, lp's en singeltjes verzamelen en - jawel - fietsen. Dus die ga ik nu oppakken en ik zal me heus wel vermaken. Maar ik zal m'n neus hier nog wel eens laten zien. Ook al is deze werkplek dan voorgoed verdwenen."