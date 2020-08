Vermiste man bij Galderse Meren in Breda is terecht

Wachten op privacy instellingen... Foto: Perry Roovers/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/2 Hulpdiensten zoeken naar vermiste man in Galderse Meren bij Breda

Bij de Galderse Meren in Breda werd woensdagavond iemand vermist. Omdat werd gevreesd dat de man in het water zou liggen begonnen hulpdiensten aan een zoektocht. Rond halfelf werd de man levend en wel teruggevonden in de buurt van het meer.

Rond halfnegen werd de vermissing bij de reddingsbrigade gemeld. De man zou zijn gaan zwemmen en daarna niet meer zijn gezien. Hulpdiensten gingen met een boot het water in.

Twee uur later dook de man weer op. Hij werd in de buurt herkend door omstanders. Toen de vermissing werd gemeld was het nog druk op het strand. Veel mensen stonden naar de zoekactie te kijken. De politie heeft badgasten weggestuurd.

