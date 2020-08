Johan Verschuuren wordt 85, maar hij viert zijn verjaardag niet

Johan Verschuuren is 85 geworden. De markante weerman uit Aarle-Rixtel verzorgde dertig jaar lang de weervoorspelling op de radio bij Omroep Brabant. Hij werd bekend met zijn beroemde weerspreuken als: 'Als de specht lacht, wordt er regen verwacht'.

Verschuuren was al vroeg wakker. “Die warmte zit een klein beetje binnen. Ik heb alle deuren en ramen opengezet. Het waaide wel flink vannacht en het is iets koeler geworden, maar de warmte is nog niet weg.”