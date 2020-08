Vrouw en twee kinderen gewond bij aanrijding met vrachtwagen

Een vrouw en twee kinderen zijn gewond geraakt bij een aanrijding tussen hun auto en een vrachtwagen. Dat gebeurde donderdag vroeg in de middag op de Markiezaatsweg in Bergen op Zoom.

Op een foto is te zien dat er een traumahelikopter is geland. Ook zijn er meerdere ambulances en brandweerauto's opgeroepen. In de berm ligt een kinderzitje.

De vrouw is met de traumaheli naar het ziekenhuis gebracht. Een van de kinderen is met een ambulance mee. Hoe het met het tweede kind is, is nog onduidelijk.