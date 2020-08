Waarschuwing voor forse buien met onweer en grote hagelstenen

Er worden forse buien verwacht in Brabant aan het begin van de donderdagavond. Deze buien gaan gepaard met onweer en windstoten. Ook kunnen er flinke hagelstenen vallen.

Volgens Weerplaza moeten we rekening houden met tientallen millimeters regen, forse hagelstenen en zware windstoten van 60 tot 70 kilometer per uur.

“Er kunnen zelfs hagelstenen tussen zitten van 2 tot 3 centimeter”, verwacht Wilfred Janssen van Weerplaza. "Wateroverlast en schade door hagel en windstoten behoren dus zeker tot de mogelijkheden. Zeker op campings is het vanmiddag dus oppassen, ook wanneer je lekker de natuur in gaat of gaat zonnen langs een recreatieplas is het verstandig om het weer goed in de gaten te houden."