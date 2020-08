Bever helpt de natuur een handje met zijn enorme dam

Twee jaar geleden (links) stond het er nog kurkdroog, nu niet meer (foto's: Mari de Bijl). vergroot

Een bever heeft een dam van een meter hoog gebouwd in de Astense Aa. Daarmee heeft het diertje ervoor gezorgd dat een deel van het riviertje bij Asten dat twee jaar geleden nog kurkdroog was, nu weer helemaal onder water staat. Een bijzonder cadeautje van en voor de natuur, vindt boswachter Mari de Bijl.

De bever zorgde er hoogstpersoonlijk voor dat er ondanks de droogte nog steeds water in de Astense Aa staat. “Wij zouden daar nooit zomaar iets mogen bouwen. Omdat de bever beschermd is, kon hij zijn gang gaan. Hij is de natuur enorm aan het helpen dus ik ben daar heel blij mee”, zegt de boswachter.

Bevers houden niet van droogte en daarom bouwde het dier in rap tempo de beverdam van een meter hoog. “Zo’n bever is handiger in zwemmen dan in lopen. Hij voelt zich thuis in het water. Als het te droog wordt, vindt hij dat niet fijn. Blijkbaar heeft de bever het er enorm naar zijn zin daar.”

'Heel bijzonder'

De boswachter hoopt niet dat iemand in de toekomst last heeft van het werk van de bever. “Als het nu flink zou gaan regenen, heb je kans dat iemands akker volloopt met water. Dus ik hoop niet dat ze de dam er ooit uit willen hebben, want dit is heel bijzonder.”

