Wandelend op weg naar een nieuwe baan: 'Route naar zelfvertrouwen'

In de natuur inspiratie opdoen voor een baan vergroot

Wandelen door de natuur en daarbij inspiratie opdoen om een baan te vinden. Dat is de gedachte achter de tocht die vijf werkzoekenden deze warme donderdag maakten met een 'natuurcoach' in natuurgebied Herperduin in de gemeente Oss.

De natuurcoach van dienst is Ellen Ruifrok uit Rosmalen. Voordat de wandeling begint legt ze uit wat ze gaat doen. "Ik gebruik de natuur om mensen wat meer zelfvertrouwen te geven. Als je op zoek bent naar werk, zorgt dat voor onrust. Deze ochtend gaan we eraan werken hoe je die onzekerheid te lijf kan gaan."

De wandeling is een van de activiteiten van JobOn, een organisatie die werkzoekenden bij elkaar brengt om meer kans te maken op de arbeidsmarkt. Anja Sandee uit Nuland neemt deel aan de wandeling, maar is ook vrijwilliger bij JobOn. Ook zij is op zoek naar werk en hoopt door de contacten met mensen die in hetzelfde schuitje zitten weer een stap naar een baan te kunnen zetten.

"JobOn is een organisatie waarbij werkzoekenden andere werkzoekenden helpen. Dat spreekt me erg aan. Netwerken en jezelf verder ontwikkelen door cursussen en activiteiten, zoals deze. Dat helpt bij mij bij het denken over hoe ik nu verder kan. Nu gaan we wandelen en hoop ik nieuwe inspiratie op te doen en dichter bij mezelf te komen."

Christianne Litjens (64) is van Engelen naar Herpen gekomen om aan de wandeling mee te doen. Na meer dan veertig jaar als telefoniste-receptioniste is ze enkele jaren voor haar pensioen toch nog werkloos geworden. Haar baan werd overgenomen door, zoals ze het zelf zegt, een 'antwoordrobot'.

Christianne vertelt waarom ze deelneemt aan de wandeling:

Dit soort wandelingen worden op zo'n 25 plaatsen in heel Nederland gehouden. Meer activiteiten van JobOn, die in heel het land regionale afdelingen heeft, vind je hier.