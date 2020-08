Man die voetganger doodreed in Eindhoven mag jaar niet rijden

Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Mediaprodukties. vergroot

Een 32-jarige Helmonder die in oktober 2018 een voetganger doodreed op de Leenderweg in Eindhoven, krijgt negentig uur taakstraf en een jaar rijontzegging. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch donderdag bepaald. Het slachtoffer, een 53-jarige vrachtwagenchauffeur uit Roemenië, liep in de berm toen hij door de Helmonder werd geschept.

De Helmonder reed in een bestelauto en was naar eigen zeggen in paniek doorgereden. Hij meldde zich pas later bij de politie. Het Openbaar Ministerie wilde dat de man veroordeeld werd voor een verkeersmisdrijf, maar de rechtbank dacht daar anders over.

De Helmonder lette niet goed op, maar volgens de rechtbank was dat maar een kort moment. Hij reed weliswaar 70 kilometer per uur in plaats van 50, maar hij kwam van een weg waar 70 kilometer is toegestaan en had nog maar net het bord van de bebouwde kom gepasseerd. Bovendien liep de voetganger vlak langs de weg in de berm, waar je dat niet verwacht omdat dat verboden is. Verkeersfouten en geen verkeersmisdrijf, oordeelde de rechtbank dus.

'Alleen maar verliezers'

" Dit ongeval kent alleen maar verliezers", zei de rechter. De Roemeense vrachtwagenchauffeur overleed en ook de Helmonder heeft dit verkeersongeval niet gewild. Met deze overwegingen heeft de rechtbank bij zijn uitspraak rekening gehouden.

