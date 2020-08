'Klein wapenarsenaal' gevonden in huis in Moerdijk

Foto: Toby de Kort/SQ Vision vergroot

De politie is donderdag op een 'klein wapenarsenaal' gestuit in een woning in Moerdijk. Volgens een woordvoerder waren het bijna tien vuurwapens, airsoftwapens, munitie en messen. Vier bewoners worden als verdachten gezien, maar nog niet aangehouden.

Joris van Duin Geschreven door

Na anonieme tips doorzocht een zoekteam van de politie een huis in Moerdijk. Op verschillende plekken vonden agenten allerlei soorten wapens en munitie. Daaronder vuurwapens van een zwaarder kaliber dan bijvoorbeeld de politie gebruikt, zegt een woordvoerder. De gevonden messen zijn verboden en vallen onder de Wet wapens en munitie.

De vier bewoners zijn op vrije voeten, maar worden binnenkort verhoord. “We weten wie zij zijn, waar ze wonen en hebben niet het idee dat ze vluchtgevaarlijk zijn”, legt een woordvoerder de keuze om ze niet aan te houden uit. “Dit gebeurt wel vaker, bijvoorbeeld wanneer we een hennepkwekerij vinden.”