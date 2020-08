Fakkelen bij Shell Moerdijk nog niet voorbij, weer overlast verwacht

Weer kunnen mensen die in de omgeving van Shell Moerdijk wonen overlast ervaren. Het bedrijf kampte eerder deze week met een storing, startte weer op en fakkelt daarom gassen af om de inhoud van de fabriek veilig te verbranden. Afgelopen nacht leidde dat tot een stortvloed aan 112-meldingen van bezorgde mensen, die enorme vlammen uit de schoorstenen zagen komen. Ook vannacht wordt overlast verwacht.

Omwonenden van Shell Moerdijk zien deze dagen geregeld grote vlammen die flinke rookontwikkeling veroorzaakten. Bij de meldkamer kwamen veel meldingen binnen van mensen die dachten dat er iets flink mis was. De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid deed zelfs een dringende oproep niet meer met 112 te bellen.

De hulpdiensten bellen is volgens Shell niet nodig. Fakkelen is volgens het bedrijf een gecontroleerde veiligheidsmaatregel, juist bedoeld om erger te voorkomen. Bijvoorbeeld bij het herstarten na een storing waar Shell nu mee bezig is.