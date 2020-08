Drie honden mogelijk vergiftigd op Vrachelse Heide, dierenarts laat ze inslapen

De Veekestraat bij de Vrachelse Heide (foto: Google Streetview). vergroot

Drie honden zijn in twee weken tijd mogelijk zo ernstig vergiftigd op de Vrachelse Heide in Oosterhout dat een dierenarts ze heeft laten inslapen. De Omgevingsdienst Brabant Noord onderzoekt de vergiftigingen. De organisatie waarschuwt mensen om hun honden niets te laten eten of drinken wat ze in het natuurgebied vinden.

Joris van Duin Geschreven door

De Milieuklachtencentrale alarmeerde de omgevingsdienst over eigenaren die in totaal drie honden binnen veertien dagen moesten laten inslapen. De overeenkomst was dat ze allemaal de Vrachelse Heide in Oosterhout hebben bezocht.

Of de honden echt vergiftigd zijn, moet uit onderzoek blijken. Wel spreekt de omgevingsdienst over een ‘zorgelijke situatie’. Eigenaren wordt geadviseerd alert te zijn bij het uitlaten van hun honden en dan met name de parkeerplaats Veekestraat in Oosterhout. "Laat uw hond(en) niets eten en zeker nergens drinken uit natuurlijk water", waarschuwt de omgevingsdienst.