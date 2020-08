Auto ingesmeerd met poep in parkeerkelder van appartementengebouw in Breda

Zo trof Adolfo zijn auto donderdagmiddag aan (foto: Adolfo). vergroot

Adolfo stond vijf tellen perplex toen hij donderdagmiddag zag dat iemand had poep gesmeerd op het raam van zijn auto en de deurklink. De auto stond geparkeerd in de afgesloten parkeerkelder van het appartementengebouw aan de Sabastraat in Breda waar hij woont. "Je kan hier alleen in met een sleutel."

"Ik zag het in eerste instantie niet", vertelt Adolfo. "Ik liep met mijn dochtertje naar de auto. We gingen mijn vriendin ophalen en toen rook ik ineens poep. Dus ik vroeg aan mijn dochter of zij een poepje had gedaan. Ze keek me verbaasd aan, met zo'n blik van: hoe bedoel je? Toen wees ze naar de auto: kijk, daar is poep! Ik stond echt vier, vijf seconden perplex. Wat is dit nou?"

"Hoe moet ik mijn kinderen dit uitleggen?"

Hij denkt dat dit tussen twaalf uur en vier uur 's middags gebeurd moet zijn. "Ik ben naar de carwash gegaan, maar het ging er niet in een keer goed vanaf. Ik ga er nu nog een keer met een hogedrukspuit overheen. Dit is niet fijn. Mijn kinderen vragen zich ook af waarom mensen zoiets doen. Hoe moet ik hen dit uitleggen?"

Volgens hem is het niet de eerste keer dat er iets vervelends gebeurt bij het appartementencomplex. Het zadel van zijn fiets is al een keer gestolen. Er werd volgens hem al eens ingebroken in een taxibusje van een bewoner en homo's in het complex zouden zijn lastiggevallen met briefjes met teksten als: 'Ga dood!' "Er is dus wel een probleempje hier."

"Privacy dit, privacy dat..."

De situatie is volgens hem al meerdere keren aangekaart bij woningcorporatie Laurentius. Maar op suggesties om bijvoorbeeld camera's op te hangen zou afwijzend gereageerd zijn. "Privacy dit, privacy dat...", vertelt Adolfo. "Maar volgens mij is dat onzin, omdat je in een parkeerkelder geen privacy hebt. Dit is een gemeenschappelijke ruimte."

Ondanks alles zegt Adolfo dat hij met veel plezier in het complex aan de Sabastraat woont. "Ik ken de buren heel goed, met de hele etage hebben we goed contact." Daarom vindt hij het 'wel apart' wat daar nu allemaal gebeurt. "Als iemand een probleem heeft met mij, mijn vrouw of kind, kom dan maar praten. Ik ga niet iemands auto met poep insmeren. Dat is smerig. Wat voor signaal wil je hiermee afgeven?"

"We streven naar een veilige en prettige woonomgeving voor iedereen."

Hij weet dan ook niet of het besmeuren van zijn auto tegen hem persoonlijk gericht is. "Kijk, het zou kunnen... We zijn bezig met een verbouwing. Af en toe maken we dus wat geluid. Maar dat was maar één keer 's nachts. Als je dat heel erg vindt, kun je toch ook even komen en vragen waarmee we bezig zijn? Dan houd ik daar rekening mee."

Een woordvoerder van woningcorporatie Laurentius laat weten dat bekend is er bij dit complex 'wel het een en ander te doen is'. "Dit heeft zeker onze aandacht", benadrukt hij. "We streven naar een veilige en prettige woonomgeving voor iedereen. We gaan dit zeker oppakken."