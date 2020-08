Peuters in kinderzitjes ongedeerd bij zwaar ongeluk met vrachtwagen

Foto: Christian Traets/SQ Vision vergroot

Twee kinderen van 1,5 en 3 jaar zijn donderdag ongedeerd gebleven bij het ongeluk in Bergen op Zoom waarbij een vrouw van 32 zwaargewond raakte. Dit laat de politie vrijdagochtend weten. De automobiliste ligt na het ongeluk tussen een auto en een vrachtwagen nog steeds in het ziekenhuis. Vanwege privacy wil de politie niet zeggen of de bestuurster de moeder is van de kinderen.

De peuters zaten in een kinderzitje op de achterbank. De vrouw wilde vermoedelijk vanaf de Boulevard-Noord de Markiezaatsweg oprijden toen ze volgens de politie mogelijk de vrachtwagen over het hoofd zag. De vrachtwagen raakte het portier van de auto die daardoor in een sloot aan de overkant van de weg belandde.

De politie is nog bezig met een (technisch) onderzoek. Voor de betrokkenen bij het ongeluk is slachtofferzorg ingeschakeld.