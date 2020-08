A2 tussen Zaltbommel en knooppunt Empel weer open na ongelukken

De snelweg A2 tussen Zaltbommel tot knooppunt Empel bij Den Bosch is vrijdagmiddag enige tijd dicht geweest na twee ongelukken in beide richtingen bij Kerkdriel. Het verkeer komt weer op gang.

Volgens Rijkswaterstaat waren er vier voertuigen bij het ongeluk richting Den Bosch betrokken. Over de oorzaak en eventuele gewonden is niets bekend. Op het hoogtepunt stond er een file van 12 kilometer.

De andere kant op, richting Utrecht, waren een busje en een personenauto betrokken bij een kop-staartbotsing. Ook hier is niet bekend of er gewonden zijn. Ook in die richting is de weg inmiddels weer open.