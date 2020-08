Man schiet op shishalounge in Uden, kogelgaten in rolluik en raam

Foto: Politie.nl vergroot

Een shishalounge aan de Sint Janstraat in Uden is beschoten. De eigenaar ontdekte donderdagavond meerdere kogelgaten in een rolluik en een raam. Uit camerabeelden bleek later dat de zaak rond vijf uur in de nacht van woensdag op donderdag was beschoten. Hoe vaak precies is volgens de politie nog niet duidelijk.

Sandra Kagie Geschreven door

Op camerabeelden die de politie heeft bekeken, is te zien dat twee mannen in de nacht van woensdag op donderdag naar de shishalounge in Uden lopen. Een man loopt tot voor de zaak om vervolgens weer verder te lopen. Even later komt hij terug en begint hij te rennen. Al rennend schiet hij meerdere keren met een handvuurwapen in de richting van de waterpijplounge.

Daarna is volgens de politie op de beelden te zien dat de twee mannen samen wegrennen. Er is nog veel onduidelijk. De politie vraagt daarom getuigen die iets hebben gezien dit te melden. De camerabeelden zijn volgens een woordvoerder niet scherp. Volgens haar is alleen te zien dat degene die de schoten lost een man is. Een signalement is dan ook niet te geven.

Zaak was dicht

Ook een motief voor de beschieting is volgens haar niet duidelijk. De shishalounge was op het moment van de beschieting dicht. Voor zover bekend was er niemand in de zaak en zijn er geen gewonden gevallen.