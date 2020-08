Ongeluk op A73 bij Boxmeer, weg weer vrij

Bron: stock.xchng vergroot

Een ongeluk op de snelweg A73 bij Boxmeer heeft vrijdagmiddag voor behoorlijk wat vertraging gezorgd in de richting van Nijmegen. De weg was bijna een uur dicht. Op het hoogtepunt van de file, rond kwart voor twee, moest verkeer in die richting rekening houden met een uur vertraging.

Sandra Kagie

Vanaf knooppunt Zaarderheiken was een omleiding ingesteld, via de A67, A2 en A50. Omrijden was rond halfdrie niet meer nodig.

Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd.

