Burgers in de bres voor burgemeester tijdens bestuurscrisis in Waalre

Burgemeester Brenninkmeijer. vergroot

De vier wethouders van Waalre hebben het vertrouwen in burgemeester Jan Brenninkmeijer opgezegd. Bezorgde ondernemers en inwoners snappen daar niets van en schreven een brief naar de commissaris van de Koning. “Het verbaast ons hooglijk. Hij is een graag geziene burgemeester”, staat daarin.

“Wat zich nu afspeelt binnen de gemeentelijke politiek, weerspiegelt volgens ons niet de mening van de inwoners van onze geliefde gemeente”, schrijven meer dan 35 verenigingen en ondernemersorganisaties aan de commissaris.

De schrijvers doelen daarmee op de huidige crisis in de gemeenteraad. Vier wethouders en de meeste raadsleden van de oppositie willen dat de burgemeester volgend jaar niet opnieuw benoemd wordt. Dat komt door verschillende incidenten van de afgelopen jaren, schrijft het Eindhovens Dagblad. De wethouders zouden zich daarbij vaker niet door hem gesteund voelen.

Slachtoffer

De briefschrijvers denken daar heel anders over. “De Waalrese gemeenteraad is geen schoolvoorbeeld van een goed functionerende volksvertegenwoordiging. Het lijkt erop dat de burgemeester het slachtoffer gaat worden van deze situatie.”

Verder staat in de brief: “Verenigingen en inwoners dragen Jan Brenninkmeijer een zeer warm hart toe. Deze burgemeester is voor onze inwoners benaderbaar, bereikbaar, betrokken en aanwezig. Zijn kwaliteiten als bruggenbouwer en verbinder zijn voor onze organisaties en daarmee voor onze inwoners van zeer groot belang. We houden dan ook een vurig pleidooi om Jan Brenninkmeijer te behouden voor een volgende termijn.”

Het conflict kwam naar buiten tijdens een rechtszaak afgelopen dinsdag waarbij het ED aanwezig was. Een ex-manager vertelde de rechter tijdens een kort geding dat ze op non-actief werd gezet nadat ze als klokkenluider aan de bel trok: er zou een plan zijn gesmeed om burgemeester Brenninkmeijer op een zijspoor te zetten. De gemeente houdt het op een arbeidsconflict door slecht functioneren, schrijft de krant.

Omdat het Eindhovens Dagblad de zaak bijwoonde, besloot de gemeente de gemeenteraad diezelfde avond nog te informeren.