Pool aangehouden voor mensensmokkel, Oekraïners vast voor identiteitsfraude

Tijdens een controle bij de snelweg A4 bij Hoogerheide heeft de Koninklijke Marechaussee donderdagmiddag een 40-jarige Pool aangehouden op verdenking van mensensmokkel. In zijn voertuig zaten twee Oekraïense mannen met valse identiteitskaarten.

Mogelijk wilde het tweetal illegaal aan het werk in Nederland. De Marechaussee onderzoekt of er ook sprake is van uitbuiting.