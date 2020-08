Zwaarste klok van Grote Kerk in Breda slaat 75 keer om einde Tweede Wereldoorlog te herdenken

De Grote Kerk in Breda. (foto: Raoul Cartens) vergroot

De zwaarste klok van de Grote Kerk in Breda - de Nassauklok - slaat zaterdagochtend om tien minuten over elf 75 keer achter elkaar. Daarmee herdenkt het Klokkenluiders Gilde Breda dat het dan precies 75 jaar geleden is dat het Japanse leger capituleerde en de Tweede Wereldoorlog definitief voorbij was. "Wij dragen graag ons steentje bij aan die herdenking", aldus John Gruijters van het Gilde.

Het initiatief komt uit Groot-Brittannië, waar zaterdag op hetzelfde tijdstip door het hele land ook talloze grote klokken klinken als onderdeel van 'Ringing out for Peace, VE Day 75'.

Nassauklok

Het Klokkenluiders Gilde Breda zet voor die herdenking de zwaarste klok in: de Nassauklok, die met 3750 kilo op veertig meter hoogte boven de Nassaustad een zwaar en imposant geluid maakt. "Deze klok luiden we eigenlijk alleen voor speciale gelegenheden, zodat de stad weet dat er iets bijzonders aan de hand is. Bijvoorbeeld het begin van carnaval, Koningsdag, Kerstmis of Bevrijdingsdag", licht Gruijters toe.

Donderdagavond liet de Nassauklok al van zich horen:

Bredanaars in en rond het centrum hebben het koperen gevaarte afgelopen twee weken al vaker horen luiden. Augustus is namelijk beiaardmaand, waarbij er verschillende concerten op het klokkenspel worden gegeven. Zoals afgelopen donderdagavond, waarbij vooraf de Nassauklok tien minuten werd geluid.