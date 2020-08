18-jarig fietser neergestoken door groep jongeren in Deurne

Wachten op privacy instellingen... Verschillende hulpdiensten werden opgeroepen na de steekpartij in Deurne (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 Man neergestoken in Deurne, slachtoffer buiten levensgevaar

Een 18-jarige jongen is vrijdagnacht rond halftwee neergestoken op het Haageind in Deurne. Hij is met spoed in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Naar de daders wordt nog gezocht.

De jongen werd gevonden bij catering-partyservice Van de Putten aan de Milhezerweg, maar werd verwond op het Haageind. Het 18-jarige slachtoffer reed rond half twee na een avondje uit naar huis door de straat, waar een groep jongeren buiten stond. Daar ontstond een woordenwisseling tussen de groep en het slachtoffer. Uit het niets kwam er een persoon uit de groep naar voren en stak de fietser meerdere malen.

Hij moest naar het ziekenhuis voor behandeling. Zijn verwondingen bleken uiteindelijk mee te vallen, volgens de politie.

Energiestraat

Ook op de Energiestraat in Deurne was het vrijdagnacht onrustig. Daar werd een groep jongeren aangehouden na het lastigvallen en mishandelen van fietsers. Volgens een politiewoordvoerder lijken beide gebeurtenissen los van elkaar te staan.

LEES OOK: Groep jongeren aangehouden na lastigvallen en mishandelen fietsers in Deurne

Onderzoek na de steekpartij in Deurne (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision). vergroot