Man neergestoken in Deurne, slachtoffer met spoed naar ziekenhuis gebracht

Verschillende hulpdiensten werden opgeroepen na de steekpartij in Deurne (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision).

Een man is rond halftwee vrijdagnacht neergestoken in Deurne. Hij is met spoed in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er nog veel onduidelijk over wat er is voorgevallen.

De man werd gevonden bij catering-partyservice Van de Putten aan de Milhezerweg, maar volgens getuigen zou de man gewond zijn geraakt op het Haageind.

Aanleiding

"De politie heeft aan het Haageind sporenonderzoek gedaan en mensen gehoord", laat een getuige weten. De aanleiding voor de steekpartij is niet bekend. Over eventuele aanhoudingen is nog niets bekendgemaakt.

Onderzoek na de steekpartij in Deurne (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision).