Agressieve man gooit strijkplank en trap naar agent tijdens arrestatie

Een 46-jarige man heeft vrijdagmiddag een agent verwond bij zijn arrestatie in Werkendam. De agressieve arrestant gooide onder meer een trap en strijkplank naar agenten.

De man werd opgepakt omdat hij verdacht wordt van het mishandelen van zijn vriendin. Hij had echter geen zin om mee te werken aan de arrestatie en richtte zijn agressie op de aanwezige agenten.

Toen de man door had dat hij in de boeien geslagen zou worden, zette hij het op het rennen. Via de tuin probeerde hij te ontkomen. Onderweg pakte hij meerdere spullen op om naar de politie te slingeren. Eén van de agenten kan nog net wegspringen voor een trap en een strijkplank.