Hoe de cd-i van Philips een stille dood stierf: 'De consument was in de war'

Hij kwam begin jaren 90 op de markt en had een groot succes moeten worden: de cd-i speler van Philips. Een multimedia systeem waarmee je echt alles kon. Films kijken, spelletjes spelen, informatie opzoeken. Een groot succes werd het niet. Het apparaat raakte in de vergetelheid. Maar in het HomeComputerMuseum in Helmond is de bijna complete cd-i collectie nu te zien.

Jorg Kennis laat een stapeltje cd-i'tjes door zijn handen glijden. In de vitrinekast in het museum liggen honderden titels. Films, spelletjes en een enorme stapel met professionele informatie, van ziekenhuizen en scholen. "Op de consumentenmarkt liep het niet zo lekker, maar in die professionele hoek wel", zegt Kennis. "Zij ontwikkelden in eigen beheer graag software voor dit apparaat. Het was simpel in gebruik, je had er geen technische kennis voor nodig."

In de video laat Jorg zien dat de software voor kinderen zijn tijd ver vooruit was:

Consumenten in de war

Maar waarom werd de 'compact disk interactive' dan zo'n flop? Volgens Kennis ligt dat aan twee dingen. "Het was de bedoeling dat Philips de cd-i samen met Japanse fabrikanten op de markt zou brengen, maar dat is niet helemaal gelukt. Philips stond er eigenlijk alleen voor. Maar wellicht een nog groter probleem was, dat je met deze cd-i gewoon te veel kon. De consument was in de war."

Want waar andere fabrikanten kozen voor een duidelijke richting met bijvoorbeeld het ontwikkelen van spelcomputers, hinkte de cd-i op meerdere gedachten. Je kon er eigenlijk alles mee. "Philips heeft geen duidelijke richting gekozen met deze ontwikkeling. Het was het eerste echte multimedia-apparaat. Eigenlijk was Philips zijn tijd ver vooruit."

Redden van de vuilnisbelt

Kennis verzamelde in tien jaar tijd bijna de gehele collectie beschikbare cd-i's. Van de meeste uitgebrachte cd-i's was er bij Philips in Eindhoven een exemplaar aanwezig. Nadat werd gestopt met de ontwikkeling wist Kennis deze te redden van de vuilnisbelt. Niet alleen had hij ze nu fysiek in handen, ook archiveerde hij de collectie op internet als The New International cd-i Association.

De dozen op zolder, inclusief de verschillende spelers zijn nu te zien in het HomeComputerMuseum in Helmond. Tot grote vreugde van eigenaar Bart van den Akker. "Met deze vaste tentoonstelling is een stukje van de Nederlandse computergeschiedenis veilig gesteld en voor iedereen beschikbaar gekomen", zegt Van den Akker. En daarnaast was er geen betere plek te verzinnen.

Eerste museum met deze collectie

"We zitten hier in de Brainport-regio waar cd-i natuurlijk begonnen is en er zijn geen musea die cd-i op deze manier kunnen laten zien." Als liefhebber van computers en van geschiedenis is hij dan ook heel trots. "We zijn natuurlijk ook een volledig interactief museum dus alle computers werken ook nog gewoon en kan je gebruiken. Dat geldt ook voor de cd-i-speler."

Als computerkenner zegt ook Van den Akker dat Philips misschien wel een fout heeft gemaakt bij het in de markt zetten van de cd-i. "Philips had een compleet andere markt voor ogen. De computer werd zo groot, met ook nog de cd-rom, dat cd-i uiteindelijk een stille dood is gestorven."