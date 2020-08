Aangepast reisadvies of niet, Belgen komen toch lekker shoppen in Breda

Belgen komen naar Breda om te shoppen vergroot

België paste vrijdag het reisadvies voor Brabant aan naar code oranje. Ga alleen als het echt niet anders kan en ga je toch, ga dan thuis in quarantaine en laat je testen, zo luidt het advies. Toch trekken de zuidelijke funshoppers zich daar zaterdag niet veel van aan. Tijdens een rondje over de parkeerplaats bij de meubelboulevard in Breda telde Omroep Brabant al zo’n vijftig Belgische nummerborden.

Een grote terreinwagen stopt zaterdag voor de meubelwinkel. In de auto doen moeder en dochter hun mondkapje op voordat ze naar buiten komen. “Ik ga verhuizen en de meubels zijn hier veel goedkoper”, vertelt een van hen. “We wisten ook niet meer precies wat de regels nu zijn, dus we hebben het uitgezocht van te voren. We hebben de Belgische overheid gebeld en hen gevraagd of het kon. Het was geen probleem, zeiden ze. Een dagje winkelen kon wel, pas als je langere tijd hier bent, moet je in quarantaine.”

Quarantaine

De twee hebben niet het idee dat van hen wordt verwacht dat ze thuis twee weken in quarantaine gaan. En dat is eigenlijk bij veel Belgen die zaterdag komen winkelen bij de meubelboulevard het geval. Toch adviseert de Belgische overheid mensen wel degelijk in quarantaine te gaan als ze in Brabant zijn geweest.

“We hebben ook IKEA hier gebeld. Het was geen probleem, zeiden ze”, aldus een Belgische moeder. Als mensen uit Groningen mogen komen, dan toch ook zeker mensen uit België, zeiden ze. En dus zijn we gekomen. Al zijn we natuurlijk wel voorzichtig.”

Veel Belgen kennen het nieuwe advies nog niet:

Wachten op privacy instellingen...

Onduidelijkheid

“Het is voor mij allemaal heel onduidelijk”, vertelt een Belgische dame. “De regels lijken iedere dag ter veranderen. En dat heb je ook nog eens per gebied verschillende regels.”

Een andere Belgische dame – met mondkapje – zag wel een bord boven de weg hangen. “Daar stond op dat je twee weken in quarantaine moet als je uit België hier heen komt”, maar dat is voor ons natuurlijk niet mogelijk. En dat wij na het shoppen hier twee weken thuis moeten blijven, daar heb ik niets van gehoord.”

En dan zijn er ook nog de Nederlanders die in België wonen. “Ja eigenlijk zouden we straks twee weken in quarantaine moeten. Maar wij hebben een Nederlands paspoort en we voelen ons heel gezond hoor. En eigenlijk zitten we thuis altijd in quarantaine, want wij praten nooit met de buren.” En zo heeft iedereen zijn eigen reden om na een dagje shoppen niet binnen te gaan zitten.

Valkenswaard

Ook andere plekken in de provincie werden goed bezocht door onze zuiderburen. In Valkenswaard kwamen een hoop Belgen een dagje shoppen.

Een parkeerplaats in Valkenswaard rond halfvijf (foto: Peer van den Heuvel) vergroot