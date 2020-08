25 Gele Hesjes demonstreren in Uden tegen coronamaatregelen

Actievoerders van de Gele Hesjes voerden zaterdagmiddag actie in het Udense Bevrijdingspark. Ze demonstreerden tegen de coronamaatregelen van het kabinet.

Voor de demonstratie was vooraf toestemming gevraagd. De 25 actievoerders wilden zich eigenlijk verzamelen in het centrum, maar dat was door de gemeente verboden. Daarom kozen ze voor het park in de buurt van het centrum.