Politie lost waarschuwingsschoten in gebouw in Tilburg vanwege dreigende sfeer

Een pistool. (Foto: OM). vergroot

Agenten hebben zaterdagnacht waarschuwingsschoten gelost in een gebouw aan de Koestraat in Tilburg. Ze waren daar naartoe gegaan na een melding. Wat die inhield, is niet bekendgemaakt. In het gebouw waren veel mensen aanwezig. Een groot deel gedroeg zich volgens een woordvoerder 'vervelend en niet meewerkend'.

Pas na een uur hadden alle bezoekers het gebouw verlaten.

Dreigende sfeer

Vanwege de melding, de dreigende sfeer die was ontstaan en omdat de bezoekers pas na het tweede waarschuwingsschot wilden meewerken, is iedereen gefouilleerd. Wat dit fouilleren opleverde, is nog niet bekendgemaakt. Meer informatie volgt in de loop van de zondag.