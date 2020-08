Zeldzame oerkreeft gevonden in Het Groene Woud, ontdekking verrast deskundigen

De gevonden oerkreeft, ook wel oranje-blauw zwemmend geraamte genoemd (beeld: Waterschap De Dommel, Facebook @waterschapdedommel). vergroot

De zeldzame kieuwpootkreeft is in verrassend grote aantallen ontdekt in de leembossen van Het Groene Woud. Er werd gedacht dat het oranje-blauw zwemmend geraamte, zoals de oerkreeft ook wordt genoemd, was uitgestorven. Maar in de laatste decennia zijn er hier en daar weer een paar gezien. En nu hebben onderzoekers onlangs 'een verrassend grote populatie' van het prehistorisch beestje ontdekt op twee plekken in Het Groene Woud, zo meldt de website Nature Today.

Onderzoekers vonden de zeldzame kreeft vooral in zogenoemde rabatten in het natuurgebied tussen Den Bosch, Eindhoven en Tilburg. Een oud systeem van gegraven sloten om bossen te ontwateren.

De kreeften zijn soms jaren niet te zien, maar in de afgelopen jaren werd het dier toch weer op enkele plaatsen in Brabant en Gelderland gevonden. Zo vonden ecologen van Waterschap De Dommel de zeldzame oerkreeft in maart 2018 in hun werkgebied.

Op Facebook plaatste het Waterschap toen dit filmpje:

Omdat er in de leembossen van Het Groene Woud nu meteen een groot aantal van de beestjes zijn ontdekt, wordt het natuurgebied volgens Nature Today nu gezien 'als belangrijk kerngebied voor deze soort in Nederland.'

De vondst onderstreept volgens deskundigen het belang van de oorspronkelijke leembossen in Het Groene Woud.