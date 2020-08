Politie beëindigt barbecuefeest met driehonderd mensen in Eindhovens park

Het feest in het Henri Dunantpark in Eindhoven (foto: Instagram Ovd_rob_politie_Eindhoven). vergroot

Een barbecuefeest in het Henri Dunantpark in Eindhoven is zaterdagavond door de politie beëindigd. De driehonderd bezoekers hielden zich niet aan de coronavoorschriften.

Een agent laat weten dat het ging om een barbecue-gezinsfeest dat jaarlijks wordt georganiseerd. Hier kwamen mensen op af uit onder meer België en Duitsland. Er klonk ook muziek.

Anderhalvemeterregel

De agent sprak met de feestvierders af dat ze zich aan de coronavoorschriften zouden houden en dat de muziek uit zou worden gezet. Dit werd hem verzekerd.

Maar uit beelden die gemaakt werden vanuit de politiehelikopter bleek dat er helemaal niet aan de anderhalvemeterregel werd gehouden.

Erg hoge prioriteit

Daarop kregen de feestvierders te horen dat het feest beëindigd moest worden. Dit gebeurde volgens de agent 'zonder veel problemen'. "Ik heb hen advies gegeven hoe een dergelijk feest in de toekomst legaal kan plaatsvinden. Jammer dat wij een gezellig feestje moesten beëindigen, maar de afgesproken coronaregels opvolgen heeft wat mij betreft nog steeds een erg hoge prioriteit."