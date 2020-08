Man beroofd tijdens boswandeling, dieven mishandelen zijn hond als hij sieraden niet snel geeft

Een 56-jarige man is zaterdagmiddag beroofd terwijl hij met zijn hond door het bos liep bij het Grops Baantje in Goirle. Zijn hond werd mishandeld.

Niet veel later kwam de man twee andere wandelaars tegen. Hij sprak hen aan over wat hem overkomen was en zij belden vervolgens de politie. Verschillende eenheden hebben in de omgeving nog naar de verdachten verzocht, maar zij vonden niemand die voldeed aan hun signalement.

Signalement

Een van de daders is ongeveer 1,95 meter lang. Hij is blank en heeft een normaal tot slank postuur. Hij heeft kort gemillimeterd haar, droeg een korte spijkerbroek en een wit T-shirt met vlammen erop. De andere man wordt ongeveer 1,70 meter lang geschat. Ook hij is blank en mager. Hij heeft kort haar met daarin veel gel, hij droeg een wielrentenue van Jumbo Visma en klikschoenen. Opvallend was dat zijn mountainbike grote zogenoemde 'tube-wielen' had.