Gewapende overval op Domino's Pizza in Tilburg, verdachten opgepakt

Twee daders hebben zondagavond een gewapende overval gepleegd op Domino's Pizza aan de Thomas van Aquinostraat in Tilburg. Dat meldt de politie.

De overvallers hadden steekwapens bij zich en vluchtten met een onbekende buit in de richting van de Ringbaan-West. Even later werden op het Nassauplein twee mannen opgepakt die aan het signalement voldoen.