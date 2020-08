Machinist vol op de rem voor echtpaar dat naar een kapotte trein staat te kijken

Mensen zigzagden langs de spoorbomen (Archieffoto: Karin Kamp). vergroot

De schrik sloeg machinist Arjan de Vries om het hart. Op een van de sporen bij station Rijen stond een kapotte trein. Een ouder echtpaar stond er op het andere spoor naar te kijken. "Ik reed 120 kilometer per uur en moest vol in de remmen”, schrijft de machinist op Facebook. Het echtpaar wist ternauwernood van het spoor te vluchten.

Volgens de machinist stond de kapotte trein al een tijdje op een van de sporen. Bij Gilze-Rijen was zaterdag ook nog eens een storing aan de spoorwegovergang. Wachtende mensen zigzagden langs de gesloten spoorbomen. Arjan en zijn trein reden stapvoets voorbij de overweg. “Toen ik er voorbij was heb ik weer gas gegeven. Met een snelheid van 120 kilometer per uur zag ik ineens het echtpaar op het spoor staan”, vervolgt hij zijn relaas op Facebook.

"Mensen, blijf weg van het spoor!"

Het stel stond met de rug naar de aanstormde trein. Arjan deed er alles aan om het gevaarte op tijd stil te zetten. De remmen piepten en de machinist toeterde uit alle macht. Op het laatste moment kreeg ook het echtpaar het in de gaten en vluchtte van het spoor. “We hadden alle drie de schrik van ons leven. Van mezelf weet ik het in ieder geval zeker!”

De Vries vermoedt dat het echtpaar via de kapotte overweg op het spoor terecht is gekomen. “Ik zou het niet kunnen vertellen.” De trein weegt zo’n 650 ton en staat met die snelheid pas na 750 meter stil. “Op z’n minst”, schrijft De Vries. “Ik was die mensen ook al 250 meter gepasseerd.”

"De vele reacties helpen me in deze situatie."

De machinist is zaterdagavond meteen na het voorval naar huis gegaan. In bed staarde hij voornamelijk naar het plafond. “Hoe zijn die mensen op het spoor gekomen”, vraagt hij zich af. Hij schrijft de gebeurtenis van zich af. Zeker omdat hij nog eens onder de aandacht wil brengen dat het levensgevaarlijk is om op het spoor te komen: “Mensen, blijf weg van het spoor.”

Op zijn Facebookpost krijgt hij een stroom aan reacties. “Bedankt allemaal! De vele reacties helpen me in deze situatie.” Arjan brengt na een slapeloze nacht de zondag door aan het strand. “Even lekker zwemmen en in de zon bijkomen. Morgen weer een dag op het spoor”, antwoordt hij monter op alle meelevende reacties.