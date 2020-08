Illegaal festival in het Leenderbos beëindigd: 'Ik dacht dat het mocht'

De organisatie moest de hele boel weer opruimen (foto: Staatsbosbeheer). vergroot

De politie heeft zaterdagmiddag een einde gemaakt aan een illegaal festival dat in opbouw was in het Leenderbos. De organisatoren hadden geen vergunning en het terrein ligt in een stiltegebied. Toch zijn ze zich van geen kwaad bewust. Boswachter Erik Schram van Staatsbosbeheer noemt de actie onbegrijpelijk: 'Hoe haal je het in je hoofd?'

Een oplettende wandelaar zag dat het festival werd opgebouwd. Toen die contact opnam met de boswachter, werden politie en de gemeente ingeschakeld. Het Leenderbos eigendom is van Staatsbosbeheer.

“Omdat de organisatie geen vergunning had, werden hen opgedragen om te stoppen en alles op te ruimen. Er stonden een bar, parasols, auto’s en een tractor en je kon tickets kopen voor het festival”, zegt de boswachter.

Organisator Ron vertelt dat hij ‘dacht dat het mocht’ omdat de activiteiten onder recreatie zouden vallen. “Er was geen alcohol en het was bedoeld om mensen een leuke middag te geven in coronatijd. Natuurlijk coronaproof", laat hij weten. Hij vindt het jammer dat ze werden weggestuurd. Boa's hebben ook gasten weggestuurd die onderweg waren naar het festivalletje.

Stiltegebied

De boswachter snapt niet dat iemand in de natuur een festivalletje zou organiseren. "Hoe haal je het in je hoofd? Het is een natuurgebied, het is stiltegebied en we zitten in coronatijd", vertelt hij. “Het is heel duidelijk: als je iets organiseert, dan heb je toestemming nodig van de grondeigenaar en de gemeente."

Volgens Schram worden er steeds meer activiteiten in de natuur georganiseerd zoals trouwerijen, wandeltochten en trailruns. "Het was altijd al verplicht om activiteiten en evenementen te melden, maar sinds kort staat ook op de borden vermeld dat voor activiteiten toestemming nodig is van Staatsbosbeheer."

Ron baalt omdat hij er veel tijd in had gestoken. Hij geeft toe dat hij het 'duidelijker had moeten vragen' bij de gemeente.