Vroege vogel Sebastiaan legt ontwakende Brabantse natuur vast op prachtige foto's

Terwijl het grootste deel van Brabant nog geniet van de diepe slaap, rinkelt om een uur of halfvijf 's ochtends de wekker bij Sebastiaan van der Ham in Geertruidenberg. Want nog voor zonsopkomst wil hij met zijn fototoestel klaar staan om de wakker wordende natuur vast te leggen. "Soms vraag ik me af waar ik eigenlijk mee bezig ben, maar als ik dan de foto's zie dan ben ik intens blij", lacht Van der Ham.

Deze keer heeft Sebastiaan zijn zinnen gezet op het Vlonderpad in het Mastbos onder Breda. Het vlonderpad over de purperen heide ligt er om zes uur in alle rust bij. Ochtendnevel maakt het natuurgebied zelfs een beetje mysterieus, alsof het wacht op de eerste zonnestralen van de ochtend. Sebastiaan heeft zijn digitale spiegelreflexcamera al in de aanslag. "Ik houd echt van de mooie natuur in Nederland, zeker in de ochtendmist zoals nu. Vooral een mystieke omgeving zoals dit Vlonderpad vind ik altijd wel gaaf."

De natuurfotograaf kan in alle vroeg lekker rustig werken: "Zeker de eerste twee uur, dan zie je bijna niemand. Hooguit een hertje of een vosje. Daarna ontwaakt de wereld en kom je de eerste joggers en wandelaars tegen. Soms maak je een praatje."

In het dagelijks leven is Sebastiaan kok in restaurant het Weeshuys in Geertruidenberg. "Ja, dit is wel even heel wat anders. En als je dan zo'n ochtend als deze weer thuis op de bank zit, dan is dat heel heftig. Maar als ik dan naar de beelden kijk, dan wordt ik daar altijd heel vrolijk van."

Overigens laat de zon zich deze ochtend niet zien, want de ochtendnevel is te dik. Toch is Sebastiaan tevreden met het resultaat en rijdt na tientallen foto's tevreden terug naar huis.

Eerder maakte Sebastiaan deze foto bij Den Bosch.

